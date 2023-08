Chambre d'accusation: Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xax édifiés ce mardi

Suite au refus de mise en liberté provisoire de Cheikh Oumar Diagne et de Khadim Guèye Xrum Xax, Me Moussa Sarr avait interjeté appel.



En conséquence la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar va vider le dossier ce mardi matin, confie leur avocat à Seneweb. Le duo est à l'écoute de cette juridiction.



Pour rappel, Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye Xrum Xax ont été placés sous mandat de dépôt pour "atteinte à la sûreté de l’Etat" depuis le 23 mars 2023.