Chauffeur violenté à Darou-Khoudoss : Les mis en cause jugés le 26 juin pour coups et blessures, vol et complicité de vol

Les mis en cause dans l'affaire du chauffeur de camion qui a été torturé dans une entreprise chinoise de carrières de béton, à Darou-Khoudoss, ont été présentés au procureur du tribunal départemental de Tivaouane, avant d'être déférés à la maison d'arrêt et de correction (Mac) de Tivaouane, pour coups et blessures volontaires, vol et complicité de vol. Les deux employeurs chinois impliqués et leur interprète Ibrahima Sory Traoré, domicilié à Mboro, seront jugés ce 26 juin 2024.