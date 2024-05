Cheikh Yérim Seck réagit à sa condamnation : "Je relève appel de ce jugement par défaut"

Ce mardi, Cheikh Yérim Seck et le directeur d'Harmattan France, Xavier Pyren, ont été condamnés pour diffamation à l'endroit de l'ex-capitaine Seydina Oumar Touré, dans l'affaire Adji Sarr - Sonko. Ils ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et d'une amende de 5 000 000 FCFA. Après ce verdict, le journaliste sénégalais a réagi, dénonçant un jugement rendu par défaut.







"Je prends acte de la décision, rendue ce 8 mai 2024 par le Tribunal de Dakar, nous condamnant Xavier Pryen, directeur de L'Harmattan-France, et moi-même suite à une plainte pour diffamation du sieur Seydina Oumar Touré.





Cette décision a été rendue par défaut, mon avocat, Me Mamadou Guéye Mbow, ayant été empêché de prendre la parole à l'audience. En cause, mon absence pourtant documentée par des éléments que détenait mon avocat et que le tribunal n'a pas souhaité examiner. Tout comme le tribunal n'a pas cru bon de recevoir mes éléments de preuve à l'appui des écrits attaqués en diffamation.





En séjour à l'étranger depuis plusieurs mois pour raisons professionnelles, j'ai décidé de relever appel de cette décision.