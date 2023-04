Cinq choses à savoir sur le juge qui a condamné Ousmane Sonko

Mamadou Yakham Keïta a reconnu le président de Pastef coupable de diffamation au préjudice de Mame Mbaye Niang. Il l’a condamné à deux mois avec sursis et à verser 200 millions de francs CFA au ministre du Tourisme. Qui est ce magistrat qui a vidé ce dossier qui sentait le soufre ? Réponse de L’Observateur.



1. Mary Teuw Niane



Mamadou Yakham Keïta est le fils d’un administrateur civil. Mais avant de servir l’administration territoriale, ce dernier enseignait les Mathématiques. Il était le professeur dans cette discipline de Mary Teuw Niane, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur.



2. Tour du Sénégal



À la faveur des affectations de son père, qui servait dans l’administration territoriale, le magistrat a vécu dans plusieurs villes du Sénégal. Il a fini ses études primaires à Fissel Mbadane, fait le collège à Mbour puis à Kaffrine avant de retourner à Mbour pour le lycée (Demba Diop). Au milieu de l’année, il passe au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack.



3. Jeu de dames



Le juge Keïta a brusquement arrêté les études en classe de première au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. Il rejoint la maison familiale à Thiès. Il avait une idée de reconversion en tête. «Mo Keïta était sûr qu’il pouvait se faire un nom dans les jeu de dames. Il était un champion dans ce jeu de l’esprit», témoigne un proche, qui s’est confié à L’Observateur. Mais le jeune homme à l’époque ne tardera pas à renouer avec l'école.



4. Candidat libre



Lorsqu’il a abandonné les études en classe de première, Mamadou Yakham Keïta voulait suivre une carrière de damiste. Il va déchanter au fil des années suivantes. «Quand il a commencé à prendre de l’âge, il a décidé de se présenter au baccalauréat comme candidat libre, cinq ans après qu’il a abandonné l’école. Il finit par relever le défi, réussissant à être reçu dès le premier tour», s’enflamme le proche cité plus haut.



Le Bac en poche, il est orienté à la fac de droit de l’UCAD. Il décroche sa maîtrise en quatre ans, entre à l’ENA et en sort en 2001 comme magistrat. Ainsi débutait sa carrière de juge.



5. Imam



Mamadou Yakham Keïta maîtrise le Coran. Grâce notamment à ce savoir, il a été désigné imam de la mosquée de son quartier. Mais au regard des exigences de son statut de magistrat, il a choisi un autre fidèle pour assurer l’office. Lui, préfère jouait au suppléant en cas d’indisponibilité de ce dernier.