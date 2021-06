[Document] Clash avec le substitut du procureur de Diourbel : Me Babou sanctionné

L'Ordre des avocats du Sénégal a finalement tranché. Et le moins que l'on puisse dire est que les avocats n'ont pas été tendres avec leur collègue Me Abdoulaye Babou. "Coupable" d'avoir livré le substitut du procureur de Diourbel Mamadou Saïdou Diallo, à la vindicte populaire, en lui attribuant, lors d'une audience en correctionnel le 1er juin dernier, des propos que ce dernier n'aurait pas tenu sur le guide des mourides, Cheikh Ahmadou Bamba, Me Babou écope ainsi d'une sanction disciplinaire.