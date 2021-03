Clédor Sène et Assane Diouf envoyés en prison

En garde à vue depuis quelques jours, Clédor Sène et Assane Diouf viennent d'être placés sous mandat de dépôt. L'information est donnée par Me Khoureyssi Ba.Pour rappel, Guy Marius Sagna, Cldor Sene et Assane Diouf ont été arrêtés par les éléments de la Division des investigations criminelles ( DIC) pour trouble à l'ordre public et actes de nature à troubler l'ordre public. L'interpellation a eu lieu après qu'un enregistrement sonore de Clédor Sène a fuité.