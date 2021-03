Clédor Sène et Assane Diouf placés sous mandat de dépôt aujourd'hui ?

Arrêtés la semaine dernière, Clédor Sène et Assane Diouf seront édifiés aujourd’hui. Selon le quotidien Libération, ils seront inculpés et placés sous mandat de dépôt par le juge du 1er cabinet.D'après le journal, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, provocation aux crimes et délits ainsi qu'organisation d’un mouvement insurrectionnel.