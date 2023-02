Complot contre l’État : après Hannibal Djim, un actionnaire d’une fintech tombe

Un des actionnaires de la fintech Kopar Express a été arrêté par la Sûreté urbaine (SU) dans le cadre de l’affaire Hannibal Djim, ce militant de Pastef connu, notamment, pour ses cagnottes en faveur de son parti.



Le mis en cause se nomme Seydou Ba et détient 25% de l’entreprise. D’après Libération, il a été placé en garde à vue hier après plusieurs convocations et auditions en présence de son avocat.



En même temps que Hannibal Djim et X, Seydou Ba est poursuivi pour complot contre l’autorité de l’État, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique, financement d’activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves.



Après le placement sous mandat de dépôt de Hannibal Djim, rappelle Libération, le juge du deuxième cabinet, chargé du dossier, avait demandé la SU de poursuivre les investigations. C’est dans le cadre de cette procédure que l’un des patrons de Kopar Express a été arrêté.



Hannibal Djim est soupçonné de passer par cette fintech pour lever des fonds destinés à financer des activités illicites. Ce dernier a balayé ces accusations, jurant n’avoir jamais lancé une cagnotte pour provoquer des troubles et écartant tout lien coupable avec Kopar Express.