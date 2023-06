Condamnation de Sonko : "Cette décision est une victoire de la vérité" (Maitre Larifou)

Au moment où certains manifestent leur déception après l'annonce de la condamnation à deux ans de prison ferme du leader du Pastef Ousmane Sonko dans l'affaire Sweet Beauté qui l'oppose à son accusatrice Adji Sarr, l'un des membres du pôle d'avocats du maire de Ziguinchor sort de sa réserve. Et c'est pour donner sa version des faits.





Selon Maître Saïd Larifou, c'est une victoire d'avance pour Ousmane Sonko, tout en critiquant la justice qu'il qualifie de justice à double vitesse. "Cette décision est une victoire de la vérité. D'elle, je retiens l'essentiel : monsieur Ousmane Sonko est acquitté des graves accusations criminelles montées de toutes pièces pour le salir et l'empêcher de devenir président du Sénégal", explique Me Larifou à Seneweb.





Il souligne, par ailleurs, l'instrumentalisation de la justice par l'autorité politique comme moyen de mettre fin à la montée en puissance d'un potentiel adversaire du chef de l'État. "L’instrumentalisation de la justice à des fins politiques est une démarche politique souvent initiée par des régimes politiques peu respectueux de l'État de droit et de la justice. La réponse à cette entorse ne peut être que politique et revient au peuple souverain".





À rappeler que les avocats de l'opposant Ousmane Sonko tiendront une conférence de presse demain jeudi 2 juin à Paris, pour attirer l'attention de l'opinion internationale sur la situation inquiétante que leur client est en train de vivre.