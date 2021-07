Condamnation des danseurs de Wally : Me Abdoulaye Tall parle d’une «peine d’avertissement»

Me Abdoulaye Tall sur la peine des danseurs Amaty Badiane et Ameth Thiou

Un des avocats des danseurs Ameth Thiou et Amaty Badiane, Me Abdoulaye Tall, a réagi à la condamnation de leurs clients. «C’est une peine d'avertissement», soutient Me Tall suite à la décision rendue par le tribunal.





Toutefois, souligne Me Tall,« ils n'étaient pas du tout dans le but d'outrager publiquement à la pudeur. Sauf qu'ils ont commis une erreur et le tribunal a ramené les faits à leur intime proportion et a infligé une peine d'avertissement». L’avocat espère que les mis en cause vont tirer les conséquences de cette condamnation.