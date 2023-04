Condamné dans l’affaire qui l’oppose à Ferdinand Coly : Saliou Samb clame son innocence

Après sa condamnation par le tribunal correctionnel de Mbour, dans le différend qui l'oppose à l'ancien international sénégalais, Ferdinand Coly, le président du Conseil départemental s'est prononcé sur cette affaire.





"J'ai connu des problèmes dans mes affaires et on est allé avec un partenaire devant la justice. Nous étions trois personnes et celui qui a porté plainte n'avait pas mis un franc dans notre exploitation et il l'a reconnu devant le juge. Mon avocat, lui a demandé combien il avait mis dans l'exploitation et dans la création de la société 1 fr ou 0 fr ? Il a répondu 0 franc. Quelqu'un qui a mis 0 franc et à qui on donne 800 millions de FCFA, moi je n'y comprends plus rien", s'est désolé Saliou Samb.





Lors d'une cérémonie de remise de kits alimentaires, Saliou Samb, entouré de militants et sympathisants venus divers horizons, est aussi revenu sur l'épisode Mamadou Niang.





"On a dit que j'ai pris l'argent de Mamadou Niang que j'ai mangé. Mamadou Niang m'a blanchi devant tout le monde. Il a dit que “cet argent était mon droit d'entrée dans la société. Saliou Samb m'a vendu des parts cet argent-là m'appartenait”. Il faut faire la différence entre Sangomar Fishing qui m'appartient et Blue Trade qui est notre société qui ne faisait que l'exploitation et qui n'avait pas de bien. Les biens m'appartenaient. C'était une location de mon entreprise. Pendant les 24 mois qu'on a travaillé, je n’ai pas reçu un seul franc pour ma location, on devait me payer 10 millions et on ne me l'a pas payé", explique Saliou Samb.





“Être traîné devant la justice, c'est déjà une défaite"





Dans cette affaire, le président du Conseil départemental de Mbour a été condamné à 2 ans dont 6 mois ferme. Il a déjà interjeté appel. En dépit dudit recours, Saliou Samb estime qu'il a déjà beaucoup et trop perdu dans cette affaire.





"Même si j'ai fait appel et que plus tard je gagne, j'ai déjà perdu. Parce qu'un fils de Ndiol Samb a été traîné dans la boue. Le nom de mon père a été traîné dans la boue. Moi, Saliou Samb qu'on m'amène devant la justice c'est déjà une défaite. Je ne pourrais jamais gagner. Je ne dirai pas que cette affaire a été traitée de manière politique mais je sais que...(Il coupe)”.





A l'en croire, le greffier qui gérait le dossier n'a pas fait les choses "normalement".





"Il me manquait 3 documents importants qu'on avait sortis de mon dossier. Chaque fois, je donnais ça au juge parce qu'il ne le voyait pas dans le dossier. La justice suit son cours. Je respecte la décision du juge, je suis un simple justiciable. Il pensait que je devais être condamné, moi je pense le contraire”, a-t-il conclu.