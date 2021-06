Conseil constitutionnel : Deux juges sur le départ, un décès à remplacer, le président quitte en 2022

Macky Sall est sans doute en train de voir comment nommer de nouveaux juges au Conseil constitutionnel pour éviter que la marche de l’institution ne soit paralysée à partir du 30 juin.



En effet, d’après des sources de L’AS, les mandats de Ndiaw Diouf et Mandiogou Ndiaye, nommés en 2015, vont expirer à partir de cette fin du mois.



Ils vont boucler leurs six ans au sein des sages et la loi ne prévoit pas le renouvellement de leurs mandats. Mais, ce ne sont pas les seuls juges que le chef de l’Etat devra remplacer.



Le président de la République va également devoir aussi trouver un remplaçant à Mme Bousso Diaw Fall décédée.



Quant à l’actuel président du Conseil constitutionnel, Pape Oumar Sakho, il doit quitter l’institution l’année prochaine, en 2022.