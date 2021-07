[Photos] Conseil Constitutionnel : Les nouveaux visages des 7 sages

Pendant plusieurs mois, suite au décès Madame Bousso Diao Fall et la fin de deux autres membres, le Conseil constitutionnel a fonctionné délesté de près de la moitié (trois sur les sept Sages) de ses éléments constitutifs. Une situation qui a longtemps animé les débats dans les médias et suscité moult polémiques dans la classe politique et la Société civile, et qui vient de connaitre son épilogue hier, avec la nomination des nouveaux membres de la plus haute instance du système judiciaire, dont les décisions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (article 92, alinéa 3 de la Constitution). eMedia vous présente les nouveaux 7 Sages.





LA COMPOSITION





Créé le 30 mai 1992 (loi de révision 92-22), dans la foulée de la suppression de la Cour Suprême, le Conseil constitutionnel sénégalais présente beaucoup de similitudes avec celui français et a fait l'objet de plusieurs modifications au fil des années. Passé de 5 à 7 membres depuis le référendum du 20 mars 2016, le Conseil, partiellement renouvelé tous les deux ans, à raison d'un ou deux membres, compte cinq membres simples, un président et un vice-président nommés par décret du Chef de l'Etat pour un mandat de 6 ans non renouvelables. Ils sont tous nommés parmi les Professeurs titulaires de Droit, les Avocats, les Inspecteurs généraux d'Etat et les hauts magistrats ayant exercé les fonctions de premier président de la Cour suprême, de Procureur général près la Cour suprême, de président de Chambre à la Cour suprême, de premier président de la Cour d'Appel ou de Procureur général près la Cour d'Appel. En activité ou à la retraite, les personnalités visées doivent présenter une ancienneté d'au moins 20 ans dans la fonction publique ou dans leur activité professionnelle.





LE STATUT





Dans le souci de garantir leur indépendance, la Constitution a prévu un mandat unique de six ans, sans possibilité d'y mettre un terme avant son expiration que sur demande du concerné, ou une incapacité physique et sur avis conforme du Conseil, selon l'article 89 de la Constitution. À noter toutefois qu'un membre nommé pour terminer le mandat d'un autre membre peut, à l'expiration dudit mandat, être nommé pour un autre mandat complet (6 ans) et unique (non renouvelable).





LES MEMBRES





1 - Pape Oumar SAKHO, président