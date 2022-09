Conseil constitutionnel : Me Awa Dièye prête serment lundi

La cérémonie de prestation de serment de Me Awa Dièye est prévue lundi prochain, d’après le journal L’AS. Cette dernière a été nommée avocate générale de la haute juridiction.





Sa nomination a suscité une polémique. Les juristes Ngouda Mboup et Seybani Sougou soulignent que les nouvelles fonctions de Me Awa Dièye sont incompatibles avec ses charges, qu’elle n’a pas quittées, de membre de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).