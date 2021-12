Conseil supérieur de la magistrature : L’audition des 6 juges "rebelles" de la Cour d’appel de Kaolack reportée pour...

La comparution des six juges "rebelles" de la Cour d’appel de Kaolack devant le Conseil supérieur de la magistrature, initialement prévue hier, a été renvoyée jusqu’au 6 janvier prochain.



À la suite d’un rapport de l'Inspection générale des affaires juridiques (IGAJ), les mis en cause étaient épinglés pour violation des règles d’éthique et actions concertées pour blocage du fonctionnement de la juridiction.



Une sulfureuse affaire qui fait suite à la gestion du dossier opposant l’opérateur économique Aly Roze, à la Banque atlantique du Sénégal.

Pourquoi ce report ? Selon des sources de L’AS, cette décision est prise pour consolider l’apaisement au sein de la magistrature secouée par une vague d’affectations et de contestations.



Il y a des conciliabules entre l’UMS et de bonnes volontés pour décrisper la situation. Les élections locales qui se profilent à l’horizon ont également pesé sur le renvoi de l’audience