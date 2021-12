Conseil Supérieur de la magistrature : La réforme qu’il faut…

La réforme dont a besoin le Conseil supérieur de la magistrature et qui ressort de l’avis de l’écrasante majorité des magistrats consiste à définir des critères objectifs de nomination basés sur l’ancienneté, la compétence, la performance en juridiction et l’exclusion de toute affectation-sanction à la suite d’une décision rendue par un magistrat en son âme et conscience. L’avis est du Président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS).