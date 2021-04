Construction d’un immeuble R+6: L’épouse de Birima Mangara «grugée» par son ex-camarade de classe

Magui Chanel Mangara grugé de plus de 52 millions par un ex camarade de classe

Une affaire d’abus de confiance présumé portant sur la construction d’un immeuble R+6 opposant Madjiguène Chanel Diongue, l’épouse de l’ex-ministre délégué chargé du Budget Birima Mangara, à un entrepreneur en bâtiment du nom de A. Doucouré a été plaidée, hier jeudi, à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar. Devant le juge, la dame, qui se dit victime d’abus de confiance, a réclamé une rondelette somme de 52 millions de francs Cfa de dommages et intérêts à son ancien camarade de classe.





En effet, c’est en août 2019 que Madjiguène Chanel Diongue Mangara a versé un acompte de 25 millions de francs Cfa sur les 98 millions de francs Cfa que lui a réclamés l’entrepreneur, qu’elle a retrouvé sur Facebook. L’épouse de l’ex-ministre dit avoir été convaincue par les plans d'architecture que le prévenu a publiés sur sa page. « C'est là que je l'ai contacté et sollicité pour les travaux après l'avoir présenté à ma mère », a-t-elle confié. Des propos rapportés par Le Soleil.





Trainé devant la justice, l’entrepreneur a rejeté sa responsabilité et évoque l’absence d’une autorisation de construire, liée au fait que le terrain est litigieux.





« Lors du démarrage du chantier, j'ai acheté du ciment, du fer entres autres matériaux de construction mais, je n'ai pas les chiffres en tête. J'ai aussi payé la somme de 3 millions aux ouvriers pour la démolition. Toutes les factures se trouvent à mon bureau », dit-il. Ce que la plaignante a balayé d’un revers de main. « Il savait que le terrain était litigieux. Je lui avais demandé de ne rien entamer avant l’obtention du permis de construire », a-t-elle martelé. Et d’ajouter : « Il s'y ajoute que nous n’avons jamais signé de contrat et n'a rien démoli sur le terrain et j'ai même engagé un huissier qui a fait un constat. Je l'ai sommé d'arrêter et après un an de cela, il n'a rien entamé ».





Pour la réparation du préjudice, elle a réclamé la somme globale de 52 millions de francs CFA.