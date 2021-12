Contentieux de 170 Milliards FCFA : Locafrique déroute la SAR vers la Cour d’appel de Londres

Contentieux, Locafrique, Sar devant la cour d'appel de Londres

Le PDG de Locafrique a contourné les juridictions sénégalaises avec la saisine de la cour d’appel de Londres par ses conseils pour solder le contentieux l’opposant à la Société africaine de raffinage (SAR) .





Entre Locafrique et la Société africaine de raffinage, le différend risque d’atterrir devant une juridiction étrangère. « Nous vous annonçons qu’il y a une plainte en cours de dépôt devant les juridictions anglaises, notamment la cour d’appel de Londres, pour réclamer la somme de 170 milliards de francs CFA à la société africaine de raffinage (SAR) » a annoncé Me Seydou Diagne. Et le conseil de Khadim Ba d’indiquer que leur client a mis en place un pool d’avocats aussi bien sénégalais qu’étrangers.





L’objectif est « de mettre fin aux agissements et aux préjudices financier et économique incommensurables que lui a causés la SAR en termes de niveau de 170 Milliards F CFA 3 ». Me Seydou Diagne d’expliquer que la saisine de cette juridiction étrangère n’est pas anodine parce que, dit-il, dans le contrats, il y a des articles qui indiquent, sur l’approvisionnement en produits pétroliers de la SAR, le litige peut être porté devant une juridiction qui a été, d’un commun accord, choisie, rapporte le quotidien « Kritik’ » .