Contre-expertise : la surprenante requête des avocats de François Mancabou

L’autopsie de François Mancabou révèle, selon les médecins qui l’ont pratiquée dimanche dernier à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, que le défunt a succombé à une «fracture du rachis cervical ayant entraîné des complications neurologiques».



Cette version est contestée par les avocats et les proches de la victime. Ces derniers ont fait entendre leur voix dans un communiqué repris ce vendredi dans les colonnes du journal Enquête.



Ils «ont d’ores et déjà décidé de solliciter une contre-autopsie». Mais ils comptent aller plus loin. Ils vont en plus demander «des analyses toxicologiques approfondies, dès lors que des prélèvements biologiques ont été réalisés et sont disponibles».



Le pool d’avocats de François Mancabou prévoit de tenir une conférence de presse.