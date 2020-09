Convocation de Téliko : La réaction de Me Malick Sall

Le Garde des Sceaux ministre de la Justice n’a pas voulu commenter la convocation de Souleymane Téliko, président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) par l’Inspection générale des affaires judicaires (Igaj). Interpelé sur la question à l’occasion de la visite dans son ministère du comité de suivi Force Covid-19, le ministre a été très bref.« D’aucuns peuvent dire ce qu’ils veulent mais ce qui est certain c’est que je ne vais pas me prononcer dans cette affaire. C’est une affaire des juges et le garde des Sceaux n’a rien à voir là-dessus », a-t-il martelé.