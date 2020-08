Corruption dans la magistrature : Le Forum du justiciable sonne l’alerte

La magistrature sénégalaise est secouée, ces derniers jours, par une présumée affaire de corruption. Une situation qui risque de ternir à jamais l’image de la justice.





Ainsi, le Forum du justiciable avertit sur les conséquences d’une telle «bataille» entre acteurs de la justice.





«Le Forum du justiciable constate, avec beaucoup d’inquiétude, les séries de dénigrements et d’accusations d’une gravité extrême entre magistrats, qui défrayent la chronique depuis quelques jours. Etant les acteurs de premier rang de la justice, les magistrats doivent veiller à renforcer la crédibilité et l’image de la justice sénégalaise, et cette situation de guéguerre entre générations n’y participe point. Elle risque même de décourager les justiciables et favorise la perte de confiance», a fait savoir Babacar Ba et ses camarades à travers un communiqué reçu ce vendredi 21 août.





Ainsi, soutiennent-ils, le Forum du justiciable «invite l’Union des magistrats sénégalais (Ums) à trouver les voies et moyens pour régler cette affaire qui risque de ternir l’image de la justice et appelle les uns et les autres à la retenue et à la responsabilité qui sied à leur statut».





«Le Forum du justiciable souligne que la justice joue un rôle essentiel pour l’équilibre de la société. Rien ne doit lui faire perdre son crédit et son prestige. La justice, comme disait le procureur général Arpaillance, ‘’ne règne pas seulement par des décisions ; elle doit dominer surtout par la confiance qu’elle inspire’’», ont-ils ajouté dans le document.