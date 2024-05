Coups et blessures à conjoint : Un couple écope d'un mois ferme

Après des années de mariage aux côtés de son mari à qui elle a donné deux enfants, Fatou Diop ne veut plus de son époux. Elle a demandé le divorce, en vain. Son mari, dont l'amour est encore vivace, refuse de la laisser partir. Ce qui a fini par installer le couple dans un cercle de violence. Les querelles n'en finissent plus. Jusqu'au jour fatidique où ils vont en venir aux mains violemment.





"Elle m'a demandé le divorce, mais j'ai refusé. Je ne l'ai jamais menacée de mort. Chaque fois qu'elle refusait que je la touche, je la laissais. Le jour des faits, elle m'a demandé de sortir de sa chambre ; je l'ai bousculée et elle m'a mordu à la cuisse" a expliqué Aliou Diop.





Mais pour Maitre Omar Sène, Aliou Diop n'est pas un bon mari. "C'est un homme violent envers sa femme. Il l'a frappée et elle a réagi par légitime défense. Je demande des dommages et intérêts de 500 000 F", a soutenu l'avocat.





Le tribunal a déclaré le couple coupable de coups et blessures volontaires et a condamné chacun à une peine d'un mois de prison ferme. Aliou Diop devra payer des dommages et intérêts de 200 000 F CFA à sa femme Fatou Diop.