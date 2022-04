Coups et blessures volontaires : A. Barry étrangle sa sœur à cause de sa femme

Le nommé Ch. T. Barry a été jugé hier par le tribunal de grande instance de Dakar, pour coups et blessures volontaires sur sa frangine.



En effet, ce dernier ne supporte pas que son épouse soit critiquée par sa famille. Si l’on revient sur les faits relatés par le quotidien le Soleil, tout est parti d’une discussion entre sa sœur, A.Barry et sa mère qui lui conseillait de trouver une bonne femme, le 23 mars dernier.



Ce à quoi, il s’est opposé catégoriquement avant d’étrangler sa sœur « Alors que je parlais avec mon frère, il m’a dit : « ton fils a épousé une mauvaise femme. Je n’ai pas réagi et j’ai continué la discussion. Il a commencé à m’injurier et m’a étranglée avant de me rouer de coups », a témoigné sa sœur A. Barry.



Cette thèse a été battue en brèche par le prévenu qui soutient : « je me suis mêlé à leur discussion lorsqu’elle a cité le nom de mon épouse avec des propos désobligeants. Sur ces entrefaites, nous nous sommes disputés et il m’a frappé (avec) une carafe. Je ne l’ai ni étranglée, ni frappée », s’est il défendu.



En sus, il a rejeté les menaces de mort à l’encontre de son petit frère sous prétexte qu’il lui avait demandé un jour de laver son mouton mais qu’il lui a avait dit de confier cette tâche à son neveu.



Le parquet a demandé l’application de la loi.



Le mis en cause a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires et condamné à six mois assortis du sursis.



Par contre, il a été acquitté du délit de menace de mort.