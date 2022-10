Coups et blessures volontaires : Kaliphone sera fixé ce jeudi, Adja Thiaré Diaw encore absente

Jugé la semaine dernière pour coups et blessures volontaires présumés contre Adja Thiaré Diaw, Kaliphone sera fixé sur son sort ce jeudi. Le tribunal des flagrants délits de Dakar va rendre dans les prochaines heures son verdict sur cette affaire.



Ce sera en l’absence de la plaignante. D’après Les Échos, cette dernière est, en effet, toujours internée au service psychiatrie de l’Hôpital Principal.



À la barre, Kaliphone avait reconnu les faits qui lui sont reprochés et présenté ses excuses. La procureur avait requis contre lui un an de prison avec sursis et 100 000 francs CFA d’amende. La partie civile avait réclamé 100 millions.





Les avocats de Adja Thiaré Diaw avaient en plus soulevé une exception d’incompétence, en invoquant la plainte pour viol de leur cliente, et demandé au tribunal d’autoriser le témoignage du médecin traitant de cette dernière.