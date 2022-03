Coups et blessures volontaires : Un pharmacien biologiste condamné à trois mois ferme

Un biologiste condamné pour coups et blessures volontaires

Trois mois ferme, c’est la peine infligée au pharmacien biologiste A.F.X Diouf, attrait vendredi au tribunal de grande instance de Dakar par ses frères. Selon le « Soleil » de ce jour, il a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires pour avoir aspergé un liquide sur le visage de la partie civile. Ce dernier n’est rien d’autre que son frère nommé P.M. Diouf.





Cependant, il n’est pas le seul à le traduire en justice car le mis en cause est accusé également par deux autres de ses frères et ses sœurs. Ils l’accusent de semer la pagaille dans sa famille. D’ailleurs ces derniers ont eu à réclamer chacun la rondelette somme de trois millions en guise de dommages et intérêts. Mais, il a été acquitté des délits de menace de mort.





Ainsi, il doit allouer la somme de 2,5 millions à la partie civile .D’après les faits, les choses sont allées de mal en pis lors de l’évacuation de son père ou il s’est opposé catégoriquement. Sur ces entrefaites, il a eu une altercation avec son frère P.M. Diouf en l’injuriant avant de lui verser de liquide qui a failli lui faire perdre la vie.





A la barre, il soutient la thèse de l’accident, alléguant que la soude s’est déversée par inadvertance au cours de la bagarre. Pour convaincre de son innocence, il a déclaré, au tribunal que ses frères l’ont sacrifié, car il a un certificat médical de 31 jours. Le parquet avait requis 6 mois ferme.