Cour d'appel de Dakar : L'affaire Nit Doff sera évoquée le 4 mai

L'appel contre l'ordonnance de refus de la mise en liberté provisoire de Mor Talla Guèye alias "Nit Doff" sera évoqué demain jeudi 4 mai devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar.



La demande de liberté provisoire introduite pour le compte de Nit Doff a été rejetée par le doyen des juges d'instruction.



Selon Me Moussa Sarr, les avocats ont interjeté appel par rapport à la demande de couverture.



Le rappeur Mor Talla Guèye alias "Nit Doff", inculpé et placé sous mandat de dépôt, a été entendu sur le fond du dossier le 28 mars dernier. Ce jour-là, ses avocats avaient introduit une demande de liberté provisoire. Le rappeur et activiste a été arrêté par la Sûreté urbaine.



L'initiateur de l'événement ''Show of the year'' est passible de poursuites pour divers délits, dont appel à l'insurrection, outrage à magistrat, appel à la violence, appel à la désobéissance aux institutions, menaces de mort à l'encontre des autorités judiciaires, injures publiques.



L'arrestation du rappeur fait suite à la diffusion d'un live sur les réseaux sociaux.