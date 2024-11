Cour de répression de l'enrichissement illicite: Les difficultés liées au recouvrement des milliards de Singapour selon le procureur Aliou Ndao

Karim Wade a été condamné pour enrichissement illicite. Les recouvrement des fonds selon le procureur Aliou Ndao.





Prenant part à un séminaire de formation des journalistes sur la lutte contre la corruption, organisé par Amnesty international en partenariat avec l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) à Dakar, l’ancien procureur, Alioune Ndao s'est exprimé sur le dossier Karim Wade. Selon l'ancien juge, les faits de corruption visés dans ce dossier de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) ont été écartés par le juge pendant sa décision. Ce qui n'a pas été sans conséquence. Il a précisé que l'exécution de la loi en France a fait défaut. "En effet, dans la convention avec la France, il n'y a pas d’enrichissement illicite. C'est sur la base de la corruption qu'ils avaient accepté la convention. Et le juge Henry Grégoire Diop a commis l’erreur d’écarter les faits de corruption alors que les deux vont de pairs, on ne peut pas parler d’enrichissement illicite sans corruption », a expliqué Alioune Ndao.









Au départ, la Cour recherchait entre 500 et 1 000 milliards de F CFA. Au finish, seulement les huit milliards de Monaco qui ont été passés dans deux emprunts obligataires ont été récupérés. Mais il y a une explication à ça selon le magistrat. Il s’agit « de difficultés liées aux enquêtes de patrimoine, une enquête de patrimoine est différente d'une enquête ordinaire, d'une enquête traditionnelle. "On peut mener une enquête pendant un à deux ans sur le patrimoine de la personne sans que cette dernière ne soit au courant. Parce qu'on recherche les éléments de son patrimoine. Ces éléments sont ici au Sénégal et à l'extérieur » mentionne le procureur.