Cour des comptes : ce que l’on sait des huit nouveaux membres

Les nouveaux magistrats de la Cour des comptes ont prêté serment hier devant le président de l’institution, Mamadou Faye. Ils sont au nombre de huit. L’Observateur a révélé leurs noms et précisé pour cinq d’entre eux les fonctions occupées avant l’entrée dans ce corps de contrôle de l’État.



Ibrahima Jean Sall : ancien Inspecteur du Trésor.



Babacar Guèye : ancien juge d’instruction au tribunal de grande instance de Ziguinchor.



Gorgui Maguette Diaw : ancien professeur-formateur en techniques administratives notamment.



Moustapha Guèye : jusqu’en février, agent du Trésor public, Percepteur du département de Vélingara.



Binta Faye : Inspecteur du Trésor, chef de division à la Cellule de suivi de l’Intégration (ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération).



Les trois autres membres de la Cour : Boubacar Mbodji (commissaire aux enquêtes économiques), Aminata Boye (magistrats) et Abdoulaye Ndiaye (profession non précisée).