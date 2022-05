Cour suprême : Madiambal ne digère pas l'absence de Téliko

La Chambre civile et commerciale de la Cour suprême a statué hier, mercredi, sur l’appel du procureur général contre la décision de la commission d’instruction à propos de la plainte du journaliste Madiambal Diagne contre le juge Souleymane Téliko.



Ladite commission avait estimé qu’il n’y avait pas matière à poursuivre l’information judiciaire initiée par l’administrateur du groupe de presse Avenir Communication contre l'ancien président de l'Union des magistrats du Sénégal (UMS) pour diffamation et dénonciation calomnieuse.



Madiambal Diagne était présent à l’audience d’hier, révèle Les Échos dans son édition de ce jeudi. Ce qui n’était pas de Souleymane Téliko, qui s’est fait représenter par six avocats.



Pour le journaliste, cette absence du magistrat constitue «un manque de respect notoire à l’institution judiciaire, à sa fonction et à sa qualité de juge».



«Je considère que c’est une défiance à la justice», martèle-t-il dans les colonnes du journal Le Quotidien, édité par le groupe de presse qu’il dirige.



La Chambre civile et commerciale de la Cour suprême donne son verdict le 18 mai.