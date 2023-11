Cour suprême / Retrait de la conseillère Aissatou Diallo Ba : Des soupçons agités

À la reprise de l’audience pour le délibéré, le juge de la Cour suprême a demandé au greffier de noter au plumitif que « la conseillère Aissatou Diallo Ba s’est retirée ». Une fois notée, la greffière a lu à haute voix ce qu’elle venait de mentionner. Sans donner aucune autre explication, il a poursuivi à délibérer sur l’affaire du pourvoi en cassation de l’agent judiciaire de l’État portant annulation de la décision du juge du tribunal d’instance de Ziguinchor.









Ce fait majeur a suscité la réaction de Me Khoureychi Ba, qui parle de « coup de théâtre ». « La conseillère Aissatou Diallo Ba s'est retirée après le délibéré et ne siège pas ! Le président en fait la mention à la greffière et donne lecture de la décision », a écrit l’avocat.





Moustapha Guirassy, aussi, n’a pas manqué de remarquer cette absence qu’il apprécie de manière beaucoup plus profonde. « C’était vraiment suspect et cette dame, il faut le dire, a pris ses responsabilités en sachant que c’est un verdict qui a été commandité ».





Selon lui « Macky Sall est en train de rendre le pire des services qu’on peut rendre à une nation, dans la mesure où il n'y a plus de justice et de liberté dans ce pays ».





Pour Me Ciré Clédor Ly, avocat d'Ousmane Sonko, « une conseillère qui assiste aux débats et qui à la fin se retire parce que certainement il y des choses qui sont dites et qu’elle ne partage pas ne mérite pas de commentaire à mon niveau. Que chacun apprécie à sa façon ».