Cours et Tribunaux : La Rentrée prévue le 14 janvier reportée

La Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux, initialement prévue jeudi cette année 14 janvier prochain, a été reportée sine die à cause de l’explosion des cas de Covid-19.Selon Le Quotidien qui donne l’information dans sa livraison de ce lundi, c’est la Cour suprême qui a proposé au chef de l’État, Macky Sall, de renvoyer ladite cérémonie.Le thème retenu est : "Justice et conflits fonciers : application de la loi sur le Domaine national". Le discours d'usage doit être prononcé par Élisabeth Ndaw Diouf, juge du Tribunal du travail Hors classe de Dakar.