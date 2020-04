[Photos] Covid-19: Voici comment le tribunal de Diourbel déroule ses audiences

Les audiences ont repris au Tribunal de grande instance (Tgi) de Diourbel où des dispositions ont été prises par le président Papa Mohamed Diop pour garantir la sécurité sanitaire aux robes noires et aux usagers.





En effet, une vitre sépare les accusés à la barre et le juge. Et une distance de plus de deux mètres sépare également les prévenus du juge, du procureur et du greffier.





Dans la salle, les rangées sont plus distantes que d'habitude et les entrées dans ces lieux sont strictement limitées.





«Il a été décidé, en accord avec la Chancellerie, le parquet de céans et les acteurs de la justice, de l'évocation des affaires qui ne nécessitent pas la présence de deux ou plusieurs parties, ou dont l'urgence est caractérisée», précise le juge Papa Mohamed Diop, président du Tgi de Diourbel.





Il ajoute : «L'accès à la salle d'audience sera provisoirement et exclusivement réservé aux parties du procès et la distanciation sociale est strictement respectée».