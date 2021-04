Crei : «Karim Wade veut une révision de son procès» (Mamadou Diop Decroix)

Le fils du l’ancien président de la République Abdoulaye Wade, Karim, veut une réouverture de son procès sur l’enrichissement illicite l’incriminant. C’est Mamadou Diop Decroix, leader d’Aj/Pads, qui donne l’information dans l’émission «Grand jury» de la Rfm de ce dimanche.«Karim Wade m’a dit vouloir une réouverture de son procès. C'est ce que le Comité des Droits de l’homme des Nations Unies lui a dit. Il veut que son procès soit revisité. On échange souvent et personnellement, il ne veut pas une amnistie», informe-t-il.Karim Wade a été condamné par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), le 23 mars 2015, à 6 ans de prison ferme et à payer une amende de 138 milliards de francs CFA. Il a été gracié l’année suivante.