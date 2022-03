Daaka de Médina Gounass : Kh. Ndiaye écope de deux mois ferme pour vol de téléphone portable

Vol de téléphone portable au Daaka de Medina Gounass

Deux mois ferme et une amende de 50 000 F CFA. C’est la peine qui a été infligée, hier, à Kh. Ndiaye par le juge des flagrants délits du tribunal de grande instance de Kolda.





Selon "le soleil", il est accusé de vol de portable au "Daaka de Médina Gounass" (lieu de retraite spirituelle).





Selon le quotidien national, le mis en cause a attendu que les pèlerins soient occupés à rendre grâce à Dieu, pour commettre son forfait. Apprenti-chauffeur de son état, le prévenu a dérober le portable de M.Ciss, alors que ce dernier effectué sa prière.





Malheureusement pour Kh. Ndiaye, des pèlerins, qui suivaient l’action, ont crié "Au voleur !". Le malfrat a pris la tangente, sans pour autant s’échapper, puisqu’il a été interpellé par la gendarmerie présente sur les lieux.





A la barre, il a battu en brèche l'accusation, sous prétexte qu’il était venu demander... de l’eau. "Comment pouvez-vous être sur un lieu de culte et voler ? Les gens y sont pour recueillir des prières et bénédictions. Toi, tu viens pour voler", lui a rétorqué le représentant du parquet qui a requis l’application de la loi.





Tout confus, Kh. Ndiaye a fini par passer aux aveux, avant de présenter ses excuses à la partie civile.