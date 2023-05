Dahra Djoloff : le professeur soupçonné de viol sur son élève de 15 ans déféré au parquet

Le professeur I.Diouf, accusé de viol par son élevé O.Niang âgée de 15ans et élève en classe de troisième au Lycée ex cem1, a été placé sous mandat de dépôt hier lundi. Le prévenu est poursuivi pour pédophilie détournement de mineure suivi de viol.



Le professeur de Maths/Svt dispensait des cours particuliers à son élève O.Niang dans sa chambre.



Dans l’après- midi du jeudi 11 Mai vers dix huit heures, l’élève a trouvé son professeur dans sa chambre pour suivre un cours de mathématiques.



Sur place, elle aurait été agressée sexuellement par l’enseignant.



C’est vers vingt heures que l’élève s’est rendue au domicile du proviseur du lycée ex CEM1 M. Fall, sis au quartier montagne, pour lui raconter sa mésaventure .



Avisés, les parents de la victime, demeurant quartier Ngueth dans la commune de Dahra, ont amené leur fille au centre de santé Elisabeth Diouf puis à l'hôpital Magatte Lo de Linguère où on a délivré à la victime un certificat médical attestant une conjonction sexuelle.



Une plainte a été déposée contre le professeur et ce dernier a été arrêté et placé en garde à vue à la gendarmerie de Dahra.



Devant les enquêteurs, M. Diouf a avoué avoir eu des rapports sexuels avec la fille, qui était consentante, d’après son récit



.Au terme de la durée légale de sa garde à vue, le mis en cause a été déféré au parquet de Louga pour detournement de mineure suivi de viol et pédophilie.