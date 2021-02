Dakar Dem Dikk : Me Moussa Diop et Oumar Boun Khatab Sylla devant le juge le 5 février

La guerre judiciaire se poursuit entre l’ex-DG de la société de transport Dakar Dem Dikk (DDD) et son successeur.Après l’ordonnance du juge, Me Moussa Diop est passé à l’acte en pratiquant une saisie sur les comptes de DDD. Il réclame 120 millions Fcfa représentant ses indemnités de départ.La société de transport a contre-attaqué en assignant l’ex-DG devant le tribunal pour casser l’ordonnance et obtenir la mainlevée sur la saisie de ses comptes.D'après Libération qui donne la nouvelle, les deux parties sont convoquées, après-demain jeudi 5 février, pour jugement.