Décès par noyade à l’Olympique club : Le maître-nageur risque 2 ans de prison

Condamnation du maitre-nageur de l'olympique Club

L’affaire Khadidiatou Diallo, du nom de la fille de 5 ans morte noyée à la piscine de l'Olympique club, a été débattue devant le tribunal des flagrants délits, ce jeudi. Accusé d’homicide involontaire, le maître-nageur Brahim Fall risque deux ans d’emprisonnement dont trois mois ferme. Il sera édifié sur son sort le 23 septembre prochain.





Devant la barre, le prévenu a nié les faits d’homicide involontaire et est revenu sur les circonstances tragiques de la mort de la victime âgée seulement de 5 ans. Il affirme que ce jour-là, il y avait beaucoup de monde et que chaque cinq minutes, ils faisaient la ronde, ses collègues et lui. A un moment, un maître-nageur a trouvé le corps de la fillette dans la piscine réservée aux adultes. Il a notifié qu’ils sont au moins trois maîtres-nageurs et plusieurs fois, ils ont ramené l’enfant dans le bassin réservé aux personnes de son âge. Mieux, ils ont même demandé aux accompagnateurs de la fillette de la surveiller, car il y a des parents qui refusent qu’on touche à leurs enfants.