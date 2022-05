Défaut de paiement : Coris Bank Sénégal condamnée

Le tribunal du commerce a condamné Coris Bank Sénégal à payer 227 millions 289 mille 101 francs CFA à SF Capital. C’était au cours d’une audience tenue le 25 mai.



En plus de ce montant, qui représente le principal, l’institution bancaire devra s’acquitter de 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts pour «résistance abusive». Et le juge a ordonné l’exécution provisoire sur la totalité afin de permettre à SFC de rentrer dans ses fonds, même en cas d’appel.



Coris Bank Sénégal a été épinglée pour défaut de paiement. D’après nos informations, elle ne s’est pas acquittée d’une note d’honoraires envoyée par SFC en contrepartie «d’importants services financiers rendus».



Cette affaire met en scène deux acteurs majeurs du secteur de la finance au Sénégal.



SFC est une société de conseil. Elle propose notamment des services pour le financement d’entreprise.



Coris Bank est une banque burkinabè. Elle est présente dans plusieurs pays de la sous-région.



Au Sénégal, elle s’est installée en 2018. Elle fait partie des sponsors majeurs des Lions du Sénégal, récents vainqueurs de la CAN 2021 et qualifiés pour le Mondial 2022.