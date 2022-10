Déjà condamné : Une nouvelle action judiciaire plane sur Kalifone…

Une autre plainte sur Kaliphone Sall

Malgré sa condamnation à 6 mois de prison dont 1 ferme assortie d’une amende de 500.000 FCFA, Kaliphone n’est pas sorti de l’auberge.





Selon Me Abdy Nar Ndiaye avocat de la mannequin Adja Thiaré Diaw, “l’agression sexuelle n’est plus une théorie mais un fait”. “Kaliphone a séquestré et violé sexuellement Adja Thiaré Diaw et nous en détenons les preuves”, indique-t-il. C’est pourquoi l’avocat de la victime annonce la poursuite du feuilleton judiciaire.





«J’ai saisi personnellement le doyen des juges par plainte avec constitution de partie civile afin que l’accusé soit poursuivi pour séquestration et viol », annonce-t-il. Par ailleurs, une citation directe a été déposée auprès du tribunal de grande instance de Dakar pour violation de la loi de 2008 sur la protection des données à caractère personnelle et également pour diffamation.





Interpellé sur l’absence de sa cliente, qui ne s’est jamais présenté aux procès l’opposant à influenceur Kaliphone Sall, Me Abdy Nar Ndiaye renseigne que la plaignante a des ‘’troubles mentaux’’ : « Elle a été affectée par la violence des coups. Adja est internée au service psychiatrie de l’Hôpital Principal depuis les faits, elle est en convalescence c’est ce qui explique son absence. »





A noter que le tribunal n’a été saisi ce 13/10 2022 que sur les accusations (CBV) de coups et blessures volontaire mais pas pour les faits de séquestration et viol. C’est pourquoi, après délibération, le juge a reconnu Kaliphone Sall coupable pour ces chefs d’accusations.