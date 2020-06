Demande de LP rejetée : Diop Iseg reste en prison

Placé sous mandat de dépôt pour pédophilie, corruption et détournement de mineure, le Pdg du Groupe Iseg, Mamadou Diop, communément appelé Diop Iseg, attendra en prison son jugement. Et pour cause.





Selon Le Soleil, sa demande de liberté provisoire a été rejetée par le juge de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar, confirmant ainsi l'ordonnance rendu par le juge du 8e cabinet d'instruction. Diop Iseg est en prison depuis le 12 mars dernier.