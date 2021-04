Demande de permission de sortie refusée : en colère, les avocats de Habré tirent sur...

Les avocats de Habré en colère

Le 29 mars dernier, Me Ibrahima Diawara et Me François Serres, avocats de Hisséne Habré, ont déposé une demande de permission de sortie, refusée par le juge. Ce refus d’autorisation a mis en colère ces conseils de l'ancien président tchadien, qui accusent le système.





« Le raisonnement tenu pour refuser la permission est que la question de la santé est du ressort de la direction de l’administration pénitentiaire. Et pourtant, c’est bien en tenant compte des risques pour la santé que la première permission a été accordée par le juge », disent-ils dans les colonnes du journal Tribune.