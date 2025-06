Des milliards non remboursés : une banque saisit un célèbre hôtel de Dakar

Voulez-vous acquérir un hôtel à Dakar ? Orabank vous en donne l’occasion, le cas échéant. Du moins, si la Chambre des criées autorise la vente de La Croix du Sud, réceptif sur l’avenue Assane II, au centre-ville, à deux pas de la Place de l’Indépendance. La banque a formulé la demande en ce sens après avoir saisi le réceptif pour défaut de paiement d’une série de crédits accordés à la société qui gère celui-ci.