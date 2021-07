Deuxième session de la Chambre criminelle de Louga : 09 affaires inscrites au rôle

Neuf affaires dont deux de pédophilie et de détournement de mineure sont inscrites au rôle de la deuxième session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Louga, qui s’ouvre ce lundi 12 au mercredi 14 juillet 2021.





Au total, 10 accusés seront jugés pour association de malfaiteurs, pédophilie et détournement de mineure, meurtre et tentative de meurtre, vol en réunion commis la nuit avec usage d’armes et de véhicules.