Dieyna Baldé, Aly Baldé et Pape Ba déférés

Dieynabou Baldé, son frère aîné Aly Baldé et Moustapha Ba alias Pape, viennent d’être déférés au parquet ce vendredi. Ce, après leur durée légale de garde à vue dans les locaux de la Division de Lutte contre la Cybercriminalité.



Âgés respectivement de 18 ans, 29 ans et 31 ans, les concernés sont visés pour vol, accès et maintien frauduleux dans un système informatique, collecte illicite et menace de diffusion de données à caractère personnel.



Pour rappel, cette histoire qui fait les choux gras de la presse depuis quelques jours est partie d’une plainte contre X de Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight 4.



L’artiste a décidé d’ester en justice ce 22 Aout après s’être rendu compte que ses téléphones, clé de voiture ont été dérobés. Pire, il recevait des menaces et ses vidéos sur YouTube ont été supprimées. Le tout sur un fond de chantage lié à des supposées vidéos intimes entre lui, Marichou Diop et d’autres femmes.



Cependant, en allant à la DSC, il ignorait que sa dulcinée, Dieyna Baldé était à l’origine de cette rocambolesque histoire.



Contacté par Seneweb, les proches de Bril se disent décidés à aller jusqu’au bout de cette affaire afin de la tirer au clair. Quant à la famille de Dieyna Baldé, nous avons essayé de les joindre mais en vain.