Diffamation : Les journalistes Cheikh Yérim et Khalil Diémé condamnés

Selon Le Soleil, les journalistes Cheikh Yérim et Khalil Diémé ont été reconnus coupables de diffamation au préjudice d'Amadou Lamine Guissé et de Malick Sarr, respectivement Sage et Dage du ministère de l'Environnement.





À en croire le quotidien national qui donne l'information, ils ont été condamnés à six (6) mois assortis du sursis par le Tribunal de Grande instance de Dakar.





Ils doivent payer solidairement la somme de deux millions aux parties civiles qui réclamaient 50 millions au titre de dommages et intérêts.