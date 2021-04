Diffamation : Massaly gagne son procès contre un responsable Apr

Mouhamed Lamine Massaly

Le jeune responsable de l’alliance Pour la République, (APR), Thiaye Diaby a été condamné, ce mercredi, à 3 mois de prison assortis de sursis en plus de 100.000 FCFA d’amende et 3 millions de franc CFA de dommages et intérêts pour une affaire de diffamation l’opposant à Mouhamed Lamine Massaly.





Seul à comparaître, le 24 mars dernier, devant la troisième chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Dakar, M. Massaly réclamait, via son conseil Me Moustapha Dieng, la somme de 30 millions de FCFA « pour réparer son honneur ».





Il avait été en justice contre le jeune « Apériste » suite à « ses allégations et imputations » qu’il considère comme des « insinuations qui portent atteinte à son honneur et à sa considération ». « Un jour, ma fille m’a interpellé sur les insultes dont je faisais objet sur les réseaux sociaux. Quelqu’un a écrit que Macky Sall m’a offert une voiture en guise de récompense pour avoir trahi le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et Karim Wade », ’s’était plaint le responsable politique à Thiès devant le juge.