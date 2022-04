Différend avec Aïssatou Seydi : la Cour d’appel tape fort sur «Diop Iseg»

Aïssatou Seydi a remporté la première manche de son combat judiciaire contre son ex-époux, Mamadou Diop («Diop Iseg»).



La Cour d’appel a ordonné hier, mardi, l’expulsion de ce dernier de la maison qu’il occupe à Sacré Cœur et qu'il verse une pension alimentaire mensuelle de 700 000 francs CFA à son ex-femme.



Source A, qui donne ces informations dans son édition de ce mercredi, rapporte en plus que parallèlement à la procédure concernant la villa objet du litige, Aïssatou Seydi a introduit une demande de divorce.



Le tribunal de grande instance de Dakar rendra son verdict sur cette affaire.



«Diop Iseg» pour sa part a porté plainte contre Aïssatou Seydi. Il l’accuse de faux et usage de faux dans le cadre de la bataille pour récupérer la maison de Sacré Cœur.