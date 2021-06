Différend avec le procureur de Diourbel : Me Babou convoqué par le Bâtonnier

Le différend opposant Me Abdoulaye Babou et le procureur du tribunal de Diourbel, Mamadou Seydou Diao, atterrit sur la table du Bâtonnier.



D’après L'Observateur, l'avocat est convoqué, demain mercredi, par l’Ordre des avocats pour audition. La robe noire est en procédure disciplinaire.



À signaler que le procureur de Diourbel et le président du Tribunal de grande instance de Diourbel ont produit, chacun, un rapport transmis au Garde des Sceaux.



Selon les informations glanées par le journal, il revient au ministre de la Justice, Me Malick Sall, de voir si une information judiciaire doit être ouverte.