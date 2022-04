Différend avec Thierno Diagne : Michel Delat réclame 450 millions Fcfa au maire de Sindia

Michel Delat a décidé de saisir les juridictions de son pays

Après son déboire avec le maire de Sindia Thierno Diagne, le Français Michel Delat a décidé de saisir les juridictions de son pays.

Michel Delat est un investisseur français de 70 ans. Depuis 2009, il a acquis un terrain de 6 ha destiné à un parc de loisirs.

Après avoir saisi toutes les autorités sénégalaises, son nouveau combat est selon lui de sensibiliser les investisseurs français pour qu'ils ne se fassent pas arnaquer.





Il réclame à Thierno Diagne un dédommagement de 150 millions plus la valeur du terrain estimé à 300 millions, soit 450 millions de Fcfa. Son combat pour que justice soit faite continue avec une santé fragile.





"Découragé, comme je le suis, certains se suicident ou deviennent fous. Je vais sensibiliser les étrangers afin qu'ils ne tombent pas dans le même piège. L'Apix vient en France pour nous dire venez au Sénégal, y a aucun problème. C'est le meilleur pays du monde où vous pouvez investir sans risque. Et puis d'un autre côté, si nous venons, nous ne rencontrons que des problèmes. Nous sommes à la merci de personnes véreuses. Quand c'est un maire censé gérer dans la plus grande transparence qui vous donne le coup de massue, ça fait froid dans le dos. Nous ne sommes pas protégés", peste Michel Delat.





D'ailleurs, il se rappelle que sa famille l'avait traité de fou quand il a pris la décision de venir investir au Sénégal.





"Mais quand j'ai pris contact avec Thierno Diagne, je me suis dit, bon, avec le maire, je ne risque pas d'avoir des problèmes fonciers. Mais en fin de compte c'était pire que tout. Après la transaction faite en dépôt de trois tranches, il faut savoir que j'ai d'abord versé un chèque de 4, puis 20 et en fin 10 millions de francs CFA. Je ne pouvais plus voir Thierno Diagne. Il est devenu un "fantôme", on ne pouvait plus mettre la main sur lui. Il n'était jamais présent à la mairie et c'était devenu impossible de l'appeler au téléphone", explique-t-il.





Dans cette zone, seul le gouvernement peut donner un acte administratif





Dans cette histoire d'escroquerie foncière, Michel Delat a été roulé au premier degré. En effet, bien qu'ayant versé 34 millions, aucun acte administratif ne lui a été remis.

Il expliquera : "on m'a dit que dans cette zone là on ne donne pas de titre. Ils m'ont dit que seul le gouvernement était habilité à le faire. Mon souhait est que Thierno Diagne ne soit plus maire. Il a fait trop de mal".





M. Delat a déjà déposé plainte au niveau du tribunal de grande instance de Mbour. Ce septuagénaire, qui s'est donné tant de mal pour venir investir au Sénégal avec tous les efforts consentis se trouve aujourd'hui miné par une maladie du cœur.