Diffusion de fausses nouvelles : l’animateur Assane Masséré reconnu coupable

Animateur dans une Web Tv, Assane Masséré avait affirmé dans une émission qu’un maître coranique lui avait confié ses penchants pédophiles et homosexuels. Il avait embrayé en taxant les maîtres coraniques de violeurs et pédophiles.



Arrêté il y a une semaine, Assane Masséré a été jugé hier, mardi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. D’après Enquête, le mis en cause a regretté ses propos et présenté ses excuses. Assurant, d’après le compte-rendu d’audience du journal, n’avoir jamais eu l’intention de jeter le discrédit sur l’enseignement coranique et ses enseignants.



Malgré le mea culpa de l’accusé, le procureur a requis un mois de prison ferme. L’avocat de la défense, pour sa part, a plaidé la clémence du tribunal.



Le juge a reconnu Assane Masséré coupable de diffusion de fausses nouvelles et l’a condamné à six mois avec sursis.